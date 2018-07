Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido em Carnaxide por tentativa de homicídio

Vítima está no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foi operada.

Por Lusa | 11:26

A PSP de Lisboa prendeu este domingo de madrugada, em Carnaxide, concelho de Oeiras, um homem de 42 anos por tentativa de homicídio.



Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, durante a tarde e noite de sábado. o suspeito de tentativa de homicídio manteve discussões com a vítima até que, "a certo momento abandonou o local da ocorrência e regressou cerca de cinco minutos depois, munido de uma pedra, que arremessou violentamente", tendo regressado a pé para a sua casa.



A polícia relata que, depois, "no momento em que uma cidadã ia interpelá-lo de forma a apurar o motivo de tal agressão", o homem saiu novamente da sua casa já com uma faca na mão e correndo em direção à vítima "deu-lhe uma facada na barriga enquanto gritava 'vou-te matar'".



Foi quando ia dar uma segunda facada que várias testemunhas o agarraram e retiraram-lhe a faca.



A vítima está atualmente no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foi operada, tendo prognóstico reservado.