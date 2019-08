Homem detido em Coimbra por alegados crimes de abuso sexual de criança

Um homem de 38 anos foi detido em Coimbra pela alegada "prática reiterada" de crimes de abuso sexual de uma menina que atualmente tem 16 anos, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).Empresário do ramo alimentar, o arguido é padrasto da vítima, "que o via como um pai", e supostamente "aproveitava-se da relação de superioridade" para cometer os crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes, disse uma fonte policial à agência Lusa.O suspeito, residente da cidade e sem antecedentes criminais, foi detido na quinta-feira e é apresentado na tarde desta sexta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Coimbra, para aplicação de medidas de coação."Os crimes aconteciam em casa" da família, tendo começado quando a criança tinha ainda 10 anos, adiantou a fonte.Em comunicado, a Diretoria do Centro da PJ confirma que "os factos ocorreram num contexto de proximidade familiar".