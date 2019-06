Homem detido em flagrante com arma ilegal no interior de uma escola em Sintra

O Comando Territorial de Lisboa deteve em flagrante, esta terça-feira, um suspeito de 54 anos pelo "crime de ameaça com recurso a arma de fogo", em Várzea, no cocelho de Sintra.Segundo o comunicado da GNR, o detido trabalhava na contrução civil e envolveu-se num discussão com o colega de trabalho no recreio de uma escola, onde decorria a obra. O suspeito ameaçou a vítima, de 49 anos, com uma arma de fogo, na presença das crianças.As autoridades mobilizaram-se de imediato em direção à escola e detiveram o homem em flagrante delito. De acordo com a GNR, além da arma foram apreendidas quatro munições.

"O suspeito permanece detido nas instalações da GNR, sendo presente hoje, dia 5 de junho, ao Tribunal Judicial de Sintra, para aplicação de medidas de coação", pode ler-se.