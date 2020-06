Homem detido em flagrante delito por tráfico de droga em Almodôvar

A GNR deteve em flagrante delito um homem de 29 anos por tráfico de droga em Almodôvar, no distrito de Beja, revelou esta quinta-feira a força de segurança.

Segundo a GNR, a detenção foi efetuada na quarta-feira, pelo Comando Territorial de Beja, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Almodôvar.

"Na sequência de uma denúncia foram apreendidos 51 pés de canábis num terreno agrícola, tendo o proprietário sido detido quando cuidava da plantação", refere a guarda.

No decorrer das diligências policiais efetuadas no local, adianta a GNR, foi encontrada uma carabina de calibre .22 e um carregador com quatro munições, com documentos alemães em nome do avô do suspeito.

Foram ainda apreendidos 360,4 gramas de canábis em folhas e sumidades floridas e equipamentos utilizados na secagem e preparação do produto estupefaciente.

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Almodôvar.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Almodôvar.