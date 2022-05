Homem detido em flagrante por tráfico de droga em Guimarães

Um homem de 34 anos foi detido em flagrante em Guimarães por suspeita de tráfico de droga, esta terça-feira.

No momento da detenção, o suspeito tinha 900 doses de droga, entre os quais MDMA, haxixe e cocaína, de acordo com a GNR de Braga. Foram, ainda, apreendidos 6520 euros e outros objetos relacionados com a atividade.

A detenção ocorreu na sequência de uma fiscalização rodoviária em que os militares da GNR abordaram o suspeito e notaram um nervosismo que levantou suspeitas e revistaram o carro.

O detido, que já apresentava antecedentes criminais da mesma natureza, foi constituído arguido e presente no Tribunal Judicial de Famalicão esta quarta-feira.