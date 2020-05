Homem detido em Oliveira de Azeméis por suspeita de incendiar contentor do lixo e danificar carros

Um homem, de 39 anos, foi detido pela GNR, esta terça-feira, em Oliveira de Azeméis, pela suspeita de ter incendiado um contentor do lixo e de ter danificado viaturas que estavam estacionadas na via pública.A GNR foi alertada por populares e mobilizou uma patrulha para o local. Os guardas surpreendaram o homem quando ainda estava a arremessar pedras contra alguns carros.O detido foi presente a um juiz de instrução criminal no tribunal de Santa Maria da Feira. Depois de ouvido, foi-lhe decretada a medida de coação de prisão preventiva.