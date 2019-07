Homem detido em operação de fiscalização com 19 200 doses de haxixe em Castro Marim

O Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tavira, deteve esta terça-feira um homem de 29 anos, durante uma operação de fiscalização rodoviária, na A22, em Castro Marim, com 9,6 quilos de haxixe escondidos no interior da viatura.Segundo o comunicado da GNR enviado às redações, a droga, em forma de bolota e acondicionada em embalagens de plástico seladas a vácuo era suficiente para fabricar 19 200 doses de haxixe.O detido seguia num veículo com matricula espanhola e deslocava-se para território nacional.O homem encontra-se no Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António, para aplicação de medidas de coação.