Homem detido em Ovar tinha pornografia infantil no telemóvel

Um homem, de 52 anos, foi detido, esta quarta feira, em Ovar, por suspeita de ter praticado um crime contra a liberdade e a autodeterminação sexual. O suspeito tinha ficheiros multimédia, de cariz sexual com menores, no telemóvel.O caso foi denunciado por um voluntário de uma instituição de solidariedade social em Ovar. O homem era utente da instituição na valência de refeições a carenciados. Quando pediu para carregar a bateria do telemóvel, o voluntário apercebeu-se de uma imagem, onde se visualizava cenas de cariz sexual com menores, e deu alerta para a PSP de Ovar.A autoridade apreendeu o telemóvel do suspeito e detetou mais imagens com o mesmo conteúdo. O caso foi comunicado à Polícia Judiciária de Aveiro.O homem foi notificado para se apresentar ao Ministério Público de Ovar.