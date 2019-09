Homem detido em Paços de Ferreira por violência doméstica contra a ex-companheira, mãe e avó

Um homem de 25 anos foi detido e ficou em prisão preventiva por violência doméstica devido a injúrias e ameaças à ex-companheira e "agressões físicas violentas e sexuais" à mãe e avó, revelou este sábado a GNR do Porto.Em comunicado, aquela força policial esclarece que, "na sequência de uma investigação pelo crime de violência doméstica" se apurou "que o suspeito injuriava e ameaçava de forma reiterada a ex-companheira, de 26 anos", a mãe, de 54 anos, e a avó, de 82 anos, "especialmente quando estava sob a abstinência do consumo de drogas".Mais recentemente, a sua mãe e a sua avó, com quem o suspeito coabitava, foram vítimas de agressões físicas violentas e sexuais", acrescentou a GNR.A detenção foi feita por militares do Posto Territorial de Paços de Ferreira "através de um mandado".O homem tem "antecedentes criminais pela prática de furto, ofensas à integridade física e condução sem habilitação legal".Após ter sido presente a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, o detido ficou em prisão preventiva.