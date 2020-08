Homem detido em Sintra por violência doméstica

Um homem de 44 anos foi detido por violência doméstica, no último sábado, no concelho de Sintra, pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Lisboa da Guarda Nacional Republicana.

No âmbito de uma investigação de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, há cerca de 24 anos, dirigia injúrias, ameaças e agressões físicas à vítima, sua ex-mulher de 40 anos.





Nos últimos dias, ameaçou-a mesmo de morte com recurso a uma arma de fogo, não aceitando o fim da relação e perseguindo-a frequentemente, pelo que foi dado cumprimento a um mandado de detenção.