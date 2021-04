Homem detido em Viseu por posse e tráfico de droga 

Um homem, de 52 anos, foi durante a madrugada desta quarta-feira detido por posse e tráfico de estupefacientes.A informação foi avançada através de comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP) de ViseuDurante a ação policial e após busca à viatura do suspeito, "foram-lhes apreendidas cerca de 32 doses individuais de cocaína e 75 doses individuais de heroína", lê-se no comunicado.Aquela força de autoridade avançou ainda que o suspeito se encontra em em liberdade condicional por pena criminal por tráfico de estupefacientes e que será esta quarta-feira presente a juíz.Também esta quarta-feira, e no decorrer de uma ação de prevenção rodoviária, a PSP deteve dois homens, de 31 e 60 anos, por condução de veículo automóvel e condução de ciclomotor sem habilitação legal para o efeito.