Homem detido flagrante delito durante furto a talho em Barcelos

Um homem, de 38 anos, foi detido durante a madrugada, em flagrante delito, quando furtava um talho no concelho de Barcelos, distrito de Braga, anunciou este sábado a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR explica que a operação, "efetuada no decurso de uma investigação relacionada com furtos em estabelecimentos comerciais, permitiu deter o suspeito em flagrante delito no interior do talho na posse de material furtado".

O suspeito tinha consigo uma balança, uma motosserra e uma embalagem com seis lâmpadas led, tendo-lhe sido apreendida a viatura utilizada no assalto.

"O detido está indiciado pela prática de três furtos em estabelecimentos comerciais, dois em veículos, dois em estaleiros e um numa residência. Tem também antecedentes por tráfico de estupefacientes e violência doméstica, encontrando-se sob vigilância através de pulseira eletrónica", revela a GNR.

O detido está a ser este sábado presente ao Tribunal Judicial de Barcelos para primeiro interrogatório judicial.

A GNR diz ainda que foi também constituído arguido um homem, de 26 anos, "cúmplice do detido em furtos, tendo-lhe sido apreendido material furtado num estaleiro, no decorrer de uma busca domiciliária".