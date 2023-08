Homem detido na Madeira por violência doméstica ficou em prisão preventiva

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem com 32 anos pelo crime de violência doméstica que acabou por ficar em prisão preventiva por um conjunto de outros crimes, anunciou esta segunda-feira o comando regional.

Em comunicado, a PSP diz que o homem foi detido em flagrante delito após denúncia do crime de violência doméstica.

No documento, a polícia refere que foi feita uma "rápida recolha de provas e coordenação processual entre a Esquadra de Câmara de Lobos, as Equipas Especializadas de Violência Doméstica, a Esquadra de Investigação Criminal do Funchal e o Ministério Público" em relação a este detido.

As autoridades verificaram que o suspeito já se encontrava "indiciado também na prática de vários crimes contra a integridade física, contra a propriedade, contra a liberdade pessoal, tráfico de estupefacientes, entre outros" delitos.

"Foi possível organizar todo o processo de uma forma completa, com o objetivo de prestar o melhor apoio possível à tomada de decisão judicial", salienta a PSP.

O comando regional anuncia que o homem foi ouvido no Tribunal Judicial do Funchal na sexta-feira de manhã, tendo-lhe sido "aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva", pelo que foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Funchal.