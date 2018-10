Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido no aeroporto de Lisboa com um quilograma de droga no organismo

Por Lusa | 19:43

Um homem foi detido pela PSP no aeroporto de Lisboa por transportar cerca de um quilograma de cocaína no organismo, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte policial.



Segundo a mesma fonte, o detido é um passageiro de um voo que tinha partido do Peru com destino a Barcelona, em Espanha, mas que foi obrigado a aterrar em Lisboa devido à indisposição do homem, de nacionalidade peruana.



O arguido, que transportava 30 embalagens de droga no organismo, foi detido por suspeita de tráfico de estupefacientes.



"No total, foram apreendidas cerca de 30 embalagens de cocaína, com um peso total de cerca de um quilograma", disse fonte policial, acrescentando que a detenção ocorreu no domingo e o arguido ficou em prisão preventiva.