Homem detido no aeroporto de Lisboa por tráfico de droga desde o Brasil

Um homem foi detido no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de droga desde o Brasil e apreendeu 1,7 quilogramas de estupfaciente, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"No âmbito de uma investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária, foi possível identificar um indivíduo, que regularmente viajava de avião entre o Brasil e Portugal, suspeito de transportar consigo, de forma simulada no vestuário, produto estupefaciente proveniente do Brasil", indica a PJ, em comunicado.

A detenção ocorreu no aeroporto internacional de Lisboa, à qual se seguiram "diligências de buscas na região sul".

Da ação policial resultou a apreensão de 1.750 gramas de cocaína e objetos relacionados com o crime.

O detido, depois de ouvido pelas autoridades, ficou em prisão preventiva.