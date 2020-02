Homem detido no Aeroporto de Lisboa trazia cocaína do Brasil

Um homem de 47 anos foi detido, por suspeitas de tráfico de droga, no Aeroporto internacional de Lisboa, no âmbito de uma investigação da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.

Segundo revelou esta sexta-feira a PJ, "foi possível identificar um indivíduo que regularmente viajava de avião entre o Brasil e Portugal, suspeito de transportar consigo, de forma dissimulada no vestuário, produto estupefaciente proveniente do Brasil".





Foram depois feitas buscas na região sul, tendo sido apreendidos 1750 gramas de cocaína e objetos relacionados com o tráfico de droga. Está em prisão preventiva.