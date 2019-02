Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido no Sabugal após suspeitas de agressões físicas e psicológicas à esposa e aos filhos

Suspeito foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Trancoso, que lhe aplicou a medida de coação de termo de identidade e residência.

15:32

O Comando Territorial da GNR da Guarda deteve um homem de 39 anos pelo alegado crime de violência doméstica, no concelho do Sabugal, foi esta segunda-feira anunciado.



A GNR refere em comunicado que o suspeito foi detido na sexta-feira, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de uma investigação por crime de violência doméstica, "que durou uma semana".



Segundo a fonte, existiam suspeitas de agressões físicas e psicológicas do detido "à sua esposa de 36 anos e aos seus dos filhos menores".



No cumprimento de uma busca domiciliária e de um mandado de detenção, a GNR apreendeu três caçadeiras, duas armas de ar comprimido, uma pistola de alarme, uma catana, 49 cartuxos de vários calibres e duas caixas com chumbos para arma de ar comprimido.



O detido foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Trancoso, que lhe aplicou a medida de coação de termo de identidade e residência.