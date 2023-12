Homem detido pela GNR na posse de haxixe e cocaína em Viana do Alentejo

Um homem, de 45 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga, na freguesia de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo (Évora), tendo sido apreendido 109 doses de haxixe e cocaína, foi revelado este sábado.

De acordo com o Comando Territorial de Évora, em comunicado, a detenção do homem ocorreu na passada segunda-feira, durante uma ação de patrulhamento levada a cabo pelos militares do Posto Territorial de Viana do Alentejo.

No decorrer da operação, os militares terão detetado que "o indivíduo ao aperceber-se da presença" da GNR "evidenciou um comportamento suspeito", explicou.

"Foi realizada uma abordagem e uma revista pessoal de segurança ao homem, bem como uma busca ao veículo, no decorrer das quais foi possível constatar que o suspeito se encontrava na posse de produtos estupefacientes e de uma arma proibida", lê-se no comunicado.

Durante a ação, a GNR apreendeu 104 doses de haxixe, cinco doses de cocaína, três navalhas, uma arma branca, um machado e um pé de cabra.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.