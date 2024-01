Homem detido pela GNR por ameaçar de morte os vizinhos em Mogadouro

A GNR deteve um homem suspeito de ameaçar de morte os vizinhos em Mogadouro. O suspeito tinha na sua posse sete caçadeiras, uma carabina e uma pistola que foram apreendidas no âmbito de nove mandados de busca.

As ameaças aos vizinhos já começaram há cerca de um ano e meio. O suspeito de 42 anos, residente no concelho de Mogadouro, há muito que andava desavindo com os vizinhos por causa de supostas intromissões na vida privada. Por várias vezes proferiu ameaças de morte.

Garantia que tinha armas e que um dia iria matar alguém a tiro. O terror espalhou-se na vizinhança em particular nas vítimas que garantiam sentir ameaças reais à própria vida.

O caso chegou à GNR que perante o perigo iminente obteve mandados judiciais para efetuar buscas na residência, bem como num armazém e um estabelecimento comercial do suspeito, e ainda seis viaturas do suspeito.

Durante esta operação a GNR de Mogadouro, apoiados por militares do Núcleo de Investigação Criminal e da Equipa de Proteção da Natureza e do Ambiente em Zonas Específicas do Destacamento Territorial de Miranda do Douro apreenderam sete caçadeiras, uma carabina e uma pistola bem, como 350 munições.

O suspeito vai aguardar o desenrolar do processo de investigação em liberdade.