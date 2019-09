A PJ do Centro deteve um homem de 71 anos, residente no distrito da Guarda, pelo crime de abuso sexual de uma mulher de 44 anos.A vítima sofre de "doença de foro mental, incapaz de resistência", explica a PJ.Os crimes ocorriam quinzenalmente, desde 2018. Eram praticados no carro do suspeito, em zonas isoladas de Coimbra, onde mora a vítima, que é filha da mulher com quem o suspeito tem uma relação extraconjugal.O detido tem antecedentes de violência doméstica.