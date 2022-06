Homem detido pela PJ por abuso sexual de criança refugiada ucraniana

Um homem, de 41 anos, foi detido na Guarda pela suspeita do crime de abuso sexual a uma criança de seis anos, refugiada da Ucrânia.O crime terá acontecido no final do mês passado, num Centro de Acolhimento de Refugiados e de outros cidadãos estrangeiros onde o agressor e a vítima moravam, segundo um comunicado da Polícia Judiciária.O detido, de nacionalidade estrangeira, ficou em prisão preventiva. A medida aplica-se até estarem reunidas condições para que o homem possa ficar em prisão domiciliária, vigiado por pulseira eletrónica.