Homem detido pela PJ por suspeita de fogo posto em Miranda do Corvo

Um homem de 61 anos foi detido no concelho de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de um crime de incêndio florestal, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo fonte da Diretoria do Centro, o suspeito vai ser presente na tarde de hoje para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, que só deverão ser conhecidas ao final do dia.

A mesma fonte adiantou que o homem, solteiro, pedreiro de profissão, é suspeito de ter ateado um fogo na sexta-feira, na zona de Semide, através do recurso a um isqueiro.