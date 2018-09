Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido pela PSP a ter sexo com menor de 14 anos

Auxiliar de ação médica do hospital de Loures foi detido quando estava nu com menor em posto de eletricidade.

A PSP deteve em flagrante delito, na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, em Loures, um homem por abuso sexual de uma adolescente de 14 anos, disse este sábado à Lusa fonte policial.



O homem, de 44 anos, é auxiliar de ação médica no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e tratava há vários meses a mãe da menor, que está doente, adiantou a fonte policial.



Segundo a Polícia de Segurança Pública, a detenção foi feita na sexta-feira à tarde, quando a PSP encontrou o homem e a menor nus, "em evidente situação de abuso sexual" no interior de um posto desativado da EDP.



A PSP refere ainda que foi prestado à adolescente todo o apoio possível e que foi encaminhada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



O homem, hoje ouvido por um juiz de instrução, ficou sujeito a apresentações periódicas na PSP e proibido de contactar com a menor.