Homem detido por abusar da enteada em Viseu

Um operário de construção civil, de 27 anos, foi detido pela PJ por ter abusado sexualmente da enteada, de 13 anos, entre dezembro de 2019 e junho último, em Viseu.



A vítima só contou à mãe o terror que vivia às mãos do padrasto quando este emigrou para França, em junho. A mãe, que garante nunca ter suspeitado, fez queixa.







Tem antecedentes por fogo posto e ficou proibido de contactar com a vítima ou com qualquer outro menor.