A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de um homem de 56 anos, por ter abusado sexualmente de uma menina de 14 anos, sua enteada.Os abusos sexuais ocorreram no sábado, no interior da residência da família, situada na região de Santarém, num momento em que a mãe da menor se ausentou.O alegado pedófilo foi detido no próprio dia e está em prisão preventiva, medida aplicada pelo Tribunal de Instrução Criminal de Santarém.