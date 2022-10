Um homem de 33 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa por ter abusado de uma menor de 16, amiga da filha, nas férias que a vítima passou em casa do predador, no concelho de Mafra.A jovem vítima, que tem um défice cognitivo, contou aos pais, mas também à filha do predador. Esta, de apenas 14 anos, convenceu o pai a assumir a culpa. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.