Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real por ser suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos, em Vimioso, no distrito de Bragança. O crime ocorreu num parque da referida vila, durante o mês de maio.Depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial, o detido, empregado do ramo industrial, viu ser-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contactar com a vítima e de frequentar o parque municipal onde o crime ocorreu.