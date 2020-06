Homem detido por abusar de menina de 13 anos em Penafiel

Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Porto, indiciado por abuso sexual de crianças.O arguido, desempregado e com antecedentes criminais pela suspeita do mesmo crime com outras meninas, terá abusado de uma menor, de 13 anos, com quem mantinha conversas através do telemóvel.Conseguiu convencê-la, deste modo, a manter relações sexuais. A situação foi descoberta por uma vizinha da vítima, que estranhou a presença do abusador junto à casa da menor, no final do último mês e avisou a mãe da criança.A menina foi sujeita a exames médicos que confirmam os abusos sexuais. Detido pela PJ, foi esta quarta-feira presente a juiz.