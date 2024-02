Um homem, de 38 anos, foi detido por ser suspeito de abusar sexualmente da enteada, nos Açores.A investigação conduzida pela Polícia Judiciária dos Açores apurou que os abusos sexuais começaram quando a vitima tinha 13 anos e prolongaram-se durante um ano. Os crimes terão ocorrido na casa do agregado familiar e no carro do suspeito, informa a PJ em comunicado.Segundo a PJ, o detido foi sujeito a interrogatório judicial e está agora proibido de se aproximar e contactar a vítima.