Homem detido por abusar sexualmente de menor de 14 anos que conheceu nas redes sociais

A Polícia Judiciária de Braga deteve, esta segunda-feira, um homem de 35 anos por suspeitas de vários crimes de cariz sexual contra menor de 14 anos. O suspeito está indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores e aliciamento de menor para fins sexuais.



O suspeito iniciou conversa com a vítima através das redes sociais e após ganhar confiança com a mesma deslocou-se à casa da vítima, onde se encontrava sozinha, acabando por submeter a menor a atos sexuais "de especial relevo", explicam as autoridades.

"O arguido é ainda suspeito de ter aliciado a menor para outros encontros com o intuito de continuar a manter com ela contactos de cariz sexual e de lhe ter solicitado o envio de inúmeros vídeos e fotografias nos quais ela se exibisse despida e em poses pornográficas", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

O detido vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes para aplicação de medidas de coação.