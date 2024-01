Homem detido por abusar sexualmente de menor dependente em Mangualde

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito da prática reiterada de crimes de abuso sexual de menores dependentes em Mangualde.Segundo um comunicado divulgado pela PJ, o agressor sexual aproveitou-se da proximidade familiar que tinha com a vítima, rapariga de 16 anos, para cometer os abusos.O homem foi detido pela PJ após uma investigação desenvolvida pela Diretoria do Centro e em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório para a aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.