Homem detido por abusar sexualmente de menores a quem fornecia droga na Guarda

Um homem, de 38 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por alegada prática de tráfico de droga e abusos sexuais a menores na Guarda.

O homem vendia drogas a jovens, alguns com idade inferior a 14 anos e é ainda suspeito de abusar sexualmente de quatro vítimas menores, "de quem obtinha favores sexuais, a troco de estupefacientes", refere comunicado divulgado pela PJ.



Durante a detenção, o suspeito tinha em posse "doses de canábis, diversos objetos relacionados com corte, embalamento e pesagem do produto, bem como equipamentos de comunicações e informáticos e ainda uma viatura automóvel".



O detido já tinha antecedentes criminais, da mesma natureza, e já foram aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva e de proibição de contactos com as vítimas.