Um homem de 48 anos foi detido em Portimão por ser suspeito de abusar sexualmente uma criança de 12 anos.



Segundo comunicado da Polícia Judiciária, os factos ocorreram desde o final do ano de 2022, na casa do suspeito, num "contexto de relação familiar de afinidade e coabitação com a vítima".





O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.