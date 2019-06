PJ deteve tio suspeito de abusar de sobrinha de 14 anos em Águeda

Um homem, de 33 anos, foi detido em Águeda por ser suspeito de ter abusado sexualmente de uma sobrinha, com 14 anos.



De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, os crimes, só recentemente denunciados, ocorreram quando a vítima tinha 12 anos e continuaram a acontecer ao longo do tempo.



O detido, operador de máquinas industriais, foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial.



Foi aplicada ao homem a medida de coação de proibição de contactos com a vítima.