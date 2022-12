Um homem de 73 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de abuso sexual a pessoa deficiente.

Os ilícitos ocorreram, desde 2019, no concelho de Fafe "onde residem o arguido e a vítima, um homem com 37 anos de idade, com nítida incapacidade de se autodeterminar sexualmente e opor resistência", pode ler-se em comunicado.

O detido vai ser presente a juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.