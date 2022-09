Homem detido por abusar sexualmente jovens de 16 e 19 anos após rapto em Lisboa

Um homem, suspeito de sequestrar e abusar sexualmente de duas jovens de 16 e 19 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa.Segundo comunicado emitido pela PJ, o crime aconteceu no passado sábado, dia 17 de setembro. O homem, de 40 anos, raptou duas jovens, levou-as para sua casa e submeteu-as a "vários tipos de atos sexuais contra a vontade das mesmas"."O suspeito, fazendo uso da sua superioridade física, com agressividade e violência, submeteu as vítimas a horas de terror que terminaram quando uma delas conseguiu que aquele a deixasse sair de casa sob o pretexto de garantir géneros e outros bens para todos, vindo a pedir socorro" refere a nota.O suspeito já tinha sido preso, por duas vezes, pelo crime de roubo e violação.A detenção do suspeito foi realizada pela PJ, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP).O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e está agora em prisão preventiva.