Homem detido por agredir à bofetada e ameaçar com tesoura em estação de comboios de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve no passado dia 2 de outubro um homem de 32 anos que estava a roubar e a ameaçar duas pessoas com o recurso a uma tesoura, em Lisboa.



Depois de uma denúncia de um passageiro na estação dos comboios do Cais do Sodré, que referiu que dois amigos estariam a ser vítimas de agressões, os agentes deslocaram-se e encontraram o suspeito de tesoura em punho.





As vítimas, que foram agredidas à bofetada, informaram que o indivíduo as estava a obrigar a entregar dinheiro e os telemóveis enquanto as ameaçava que iria desferir golpes com a tesoura.Apercebendo-se da presença das autoridades, o homem tentou escapar mas tropeçou e caiu tendo assim sido detido.Em comunicado, a PSP refere que o indivíduo apresentava "ferimentos" e "foi assistido e transportado para uma unidade hospitalar para observação".Depois de ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para 1º interrogatório, o detido ficou sujeito a apresentações semanais na esquadra.