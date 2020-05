Homem detido por agredir a mãe com empurrões e pontapés

Um homem que agredia a mãe com empurrões e pontapés, em Sintra, foi detido e ficou proibido de a contactar e obrigado a afastar-se da casa e dos locais de trabalho dela. As medidas de coação decididas pelo juiz vão ser fiscalizadas por meios de controlo à distância.De acordo com a a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, o arguido ficou indiciado por um crime de violência doméstica agravado."Vivia com a mãe e o companheiro desta desde 2016" e por várias vezes atacou a progenitora, além de a ofender e provocar medo, "fazendo-a recear pela sua vida e integridade física".