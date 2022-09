Homem detido por agredir a mulher em Viana do Castelo

A PSP de Viana do Castelo deteve um homem de 35 anos por agredir com "violência" a mulher, de 34, alegadamente em frente ao filho menor de ambos, informou esta terça-feira aquela força policial.

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, adiantou que "a mulher teve de receber tratamento hospitalar".

O responsável adiantou que o filho do casal tem 5 anos.

No comunicado enviado à imprensa, o comando distrital da PSP adiantou que, face à "gravidade da conduta perpetrada pelo detido, o homem foi presente, na manhã desta terça-feira, a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada como medida de coação de proibição de contactos com a vítima, executada com recurso aos meios técnicos de controlo à distância".

A detenção do homem, residente em Viana do Castelo, pelo crime de violência doméstica, ocorreu na madrugada de segunda-feira, cerca das 00h45.

"Após notícia de que estariam a decorrer agressões envolvendo um casal, esta polícia deslocou-se de imediato ao local. Foi possível constatar que, por motivos ainda em investigação, o marido havia agredido com violência a sua esposa, conduta alegadamente concretizada na presença do filho menor de ambos", refere a nota.