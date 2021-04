Homem detido por agredir a mulher grávida no Cartaxo

Um homem de 25 anos foi detido pela GNR por violência física e psicológica reiterada à sua companheira, durante e após a gravidez, no Cartaxo.





Segundo divulgou a GNR, o suspeito agrediu a mulher, de 22 anos, durante o tempo em que ela estava grávida, tendo o comportamento criminoso continuado após o nascimento da filha de ambos, agora com dois meses de idade. O homem foi na terça-feira ouvido por um juiz do Tribunal de Santarém. Foi libertado mas ficou proibido de ter qualquer contacto com as vítimas, mãe e filha, sendo controlado por uma pulseira eletrónica.