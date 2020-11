Homem detido por agredir a mulher grávida no Porto

Um homem, de 32 anos, foi detido pela GNR, no Porto, por ter espancado a companheira durante cinco anos. Um dos episódios, que motivou a separação do casal, ocorreu quando a mulher estava grávida do filho de ambos. A vítima, de 27 anos, era agredida fisicamente e ameaçada de morte.



Mesmo após a separação, o homem continuou a controlar todas as rotinas da mulher. O agressor, consumidor de drogas, já tinha cadastro por violência doméstica. Presente a um juiz, o homem ficou proibido de contactar com a ofendida por qualquer meio e ainda de frequentar os mesmos locais que esta. Vai ser controlado por uma pulseira eletrónica.



