Homem detido por agredir e ameaçar de morte a mulher em Paredes

Um homem, de 42 anos, foi detido pela GNR, em Paredes, por violência doméstica. A detenção aconteceu no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas de Penafiel.





Na ação, os militares apuraram que o suspeito agrediu, injuriou, humilhou e ameaçou de morte, com uma arma de fogo, a esposa, de 41 anos, com que é casado há cerca de 19 anos.



Segundo a GNR, o agressor revelava comportamentos agressivos antes de casar e, depois do casamento, a situação agravou-se. "Após o momento em que a vítima começou a sua atividade profissional, o suspeito, motivado por ciúmes, agravou a sua agressividade e obsessão, humilhando-a constantemente, passando a adotar comportamentos de controlo sobre os seus horários de trabalho e a persegui-la", diz a GNR.



Num dos episódios de violência extrema, a vítima ficou com vários hematomas no corpo, tendo mesmo necessidade de ser assistida no hospital. O suspeito foi detido e foi-lhe apreendida uma arma de fogo.



O homem, com antecedentes pelos mesmos crimes, foi presente ao Tribunal de Penafiel. Ficou proibido de permanecer ou frequentar a habitação da vítima, de adquirir ou deter quaisquer armas de fogo, inclusivamente no exercício das suas funções, e obrigação de proceder à entrega de todas as armas que ainda tenha em seu poder.