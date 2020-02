Homem detido por agredir e sequestrar irmã em Santarém

Dois homens, de 75 e 32 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) em Santarém, por estarem fortemente indiciados pelos crimes de ofensas à integridade física qualificada, sequestro e detenção de arma proibida.



De acordo com um comunicado da PJ, um dos detidos "é suspeito de, no passado mês de abril de 2019, conjuntamente com dois outros coautores, ter agredido no interior de uma residência a vítima, a qual, em face das agressões sofridas, necessitou de ser intervencionada cirurgicamente e de internamento em unidade hospitalar".





O mesmo documento dá conta de que a vítima é uma mulher, de 31 anos, irmão dos detidos. Na base das agressões estiveram "desavenças familiares, existentes há alguns anos".Os dois homens vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual lhes serão aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.