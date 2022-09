Homem detido por agredir família e violar filha menor

Um homem, de 42 anos, foi detido pelos crimes de violência doméstica e por violar a filha, de 14 anos, no concelho de Lisboa.De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, o agressor "exercia violência física e psicológica sobre toda a sua família, principalmente sobre a companheira desde há cerca de duas décadas". Nos últimos anos, os filhos do casal passaram também a serem vítimas das agressões.O homem, no último ano, passou a aproveitar-se da proximidade com a filha para a violar. Os crimes ocorreram dentro da casa da família.O detido, com antecedentes criminais pela prática de crimes contra a integridade física, ficou em prisão preventiva.