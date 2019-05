Homem detido por agredir mulher na via pública em Vila Franca de Xira

Um homem de 32 anos foi detido por agredir uma mulher na via pública, após lhe ter batido na cara e empurrado, na freguesia de Alhandra, Vila Franca de Xira, em 25 de maio, anunciou esta segunda-feira a PSP.Em comunicado, as autoridades referem que "no decorrer da algemagem os polícias foram impedidos de o fazer pela vítima, que os agarrou pelos braços e vestuário, até provocar rasgões na farda dos mesmos", tendo ainda tentado soquear um dos elementos policiais.A vítima, uma mulher de 40 anos, também acabou por ser detida por resistência e coação.Sobre o homem, as autoridades adiantam que "sob o mesmo pendem dois mandados de detenção, um por crime de violação de domicílio ou perturbação da vida privada e o outro por violência doméstica".