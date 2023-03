Homem detido por agredir os ex-sogros e destruir-lhes a casa

Um homem, de 38 anos, está em prisão preventiva depois de ter agredido os ex-sogros e ter destruído a casa onde os idosos viviam, no Pico da Pedra, nos Açores.

Na madrugada desta terça-feira, o homem, deslocou-se à casa dos ex-sogros, de 73 e 76 anos, e começou a destruir-lhes a porta para entrar na residência. Depois de conseguir entrar, o casal percebeu que o homem tinha em posse uma catana e martelo, e por temerem pelas suas vidas, refugiaram-se no quarto.





"Já no interior da residência, o suspeito em ato contínuo, dirigiu-se ao quarto, e obstante outra porta, destruiu violentamente mais uma, entrando no quarto, atacando-os brutalmente, infligindo-lhes ferimentos na zona da boca do idoso, partindo-lhe os dentes e causando lesões no ombro e antebraço, e sem parar, atacou seguidamente a idosa, desferindo-lhe uma pancada na zona da cabeça, provocando um corte na zona da cabeça, sendo ambos imediatamente encaminhados para receberem tratamento médico", refere comunicado PSP, esta sexta-feira divulgado.O homem foi apanhado pelos agentes no momento em que tentava fugir do local do crime. Após a detenção, foi presente a tribunal e viu-lhe ser aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Dada a natureza do crime a investigação criminal passou para responsabilidade da Polícia Judiciária.