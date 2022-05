A PSP deteve um homem de 38 anos, esta sexta-feira, por agressão a um agente de autoridade no evento do Enterro da Gata, em Braga.



Em comunicado, aquela autoridade adiantou que, "o suspeito atirou uma garrafa de vidro" a um polícia, tendo-o também ameaçado.



Perante o sucedido, o homem foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

