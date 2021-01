Um homem, de 43 anos, foi detido pela GNR na quinta-feira, em Vila do Conde, por maltratar a mulher. Durante o casamento, que durou duas décadas, a mulher foi alvo de ameaças de morte e de insultos.Em 2018, a vítima decidiu deixar de partilhar a cama com o marido, uma vez que já não suportava a relação abusiva. Os maus tratos continuaram e já no ano passado, a vítima – que tem a mesma idade do agressor – decidiu pedir o divórcio. Nessa altura a violência aumentou, tendo o suspeito começado a violar a vítima. A mulher decidiu sair de casa com as filhas, mas continuou a ser perseguida e ameaçada, bem como a sua família. O agressor chegou ainda a colocar nas redes sociais pedidos de ajuda, reportando o desaparecimento da família.