Homem detido por ameaçar matar pais com faca de cozinha em Santa Maria da Feira

Um homem, de 39 anos, foi detido pela GNR no passado dia 23 de dezembro por violência doméstica, no concelho de Santa Maria da Feira.



De acordo com um comunicado da GNR, "no seguimento de uma denúncia, os militares apuraram que o suspeito agredia e injuriava os pais, de 71 e 63 anos, estando a mãe acamada e debilitada, chegando a ameaça-los de morte com uma faca de cozinha".





"No seguimento das diligências foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de uma catana e duas munições", pode ler-se.

O detido já foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Custóias.