Homem detido por andar a difundir pedofilia em Oeiras

Um homem de 54 anos, casado e com filhos, residente em Oeiras, foi detido pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime (UN3CT) da PJ por ter passado quatro anos a difundir de pornografia infantil na internet.A atividade criminosa começou, segundo fonte da PJ, em 2015. Com um programa instalado no computador pessoal, que permite descarregar todo o tipo de vídeos e fotografias, o homem difundiu e recebeu dezenas de milhares de ficheiros envolvendo menores.Trata-se de fotografias com crianças nuas, e também vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo meninos e meninas, alguns de tenra idade.A PJ apercebeu-se da atividade do homem através de cooperação policial internacional e, após a recolha de prova, avançou para a detenção do mesmo na última quinta-feira. A apreensão de inúmero material informático foi suficiente para que a prisão preventiva fosse aplicada.